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Чехия ужесточила карантинные меры

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 18:01
Чехия ужесточила карантинные меры
Иллюстративное фото (freepik)

Отныне запрещено собираться больше двух человек в общественных местах

Министерство здравоохранения Чехии расширило меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.

Таким образом, ограничения на свободное передвижение жителей теперь дополнился дополнительным пунктом, в котором говорится, что "предлагается пребывание в общественных местах не больше двух человек, за исключением членов одного домохозяйства, предпринимательской или иной аналогичной деятельности, участия в похоронах с соблюдением дистанции не менее двух метров".

До вторника ограничения на передвижение формулировалось только в общих чертах. Также ограничены контакты с другими лицами.

Пакет мер, который был принят премьер-министром Андреем Бабишем в 23 марта должен оставаться в силе до 1 апреля.

Напомним, Чехия продлила режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. Таким образом, остаются в силе такие меры, как запрет на выход из дома при отсутствии крайней необходимости (работа, покупки продуктов и лекарств), закрытие ресторанов, магазинов (кроме продовольственных и аптек) и культурно-спортивных учреждений.

Кроме того, первую смерть от вируса зафиксировали в Чехии. Общее количество смертей в результате инфицирования COVID-19 в мире достигло 14 тысяч 705 человек.

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