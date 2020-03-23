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В Чехии зафиксировали первую смерть от коронавируса

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 08:48
В Чехии зафиксировали первую смерть от коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

У пациента наблюдалось обострение сердечно-сосудистого заболевания, связанное с коронавирусом

В Чешской Республике зафиксировали первую смерть из-за коронавируса, умер 95-летний мужчина. Об этом сообщает Radio Prgue Int.

Как сообщается, 18 марта был госпитализирован в пражскую больницу "На Буловце" мужчина, страдавший от коронавируса и ряда других заболеваний.

"В последнее время у пациента наблюдалось обострение сердечно-сосудистого заболевания, связанное, помимо прочего, и с заражением коронавирусом",- сообщил председатель кризисного штаба Роман Примула.

Несмотря на то, что мужчина был подключен к кардиостимулятору, он скончался 22 марта "от полного истощения резервов организма".

В Чехии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1120, из которых шесть человек удалось вылечить.

Напомним, почти тысячу граждан Украины эвакуируют сегодня специальным поездом из Чехии, где они оказались заблокированными из-за мер по противодействию пандемии коронавируса.

Также, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал Европейский союз отложить "зеленое соглашение", которое направлено на сокращение выбросов парниковых газов из-за вспышки коронавируса в мире.

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