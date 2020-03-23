В Чехии продлили режим чрезвычайного положения

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чрезвычайное положение в стране продлили до 1 апреля

Правительство Чехии продлило режим чрезвычайного положения из-за коронавируса до 1 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Irozhlas.

Ранее принятый режим ЧП был объявлен до 6:00 (7:00 по киевскому времени) вторника, 24 марта.

Таким образом, остаются в силе такие меры, как запрет на выход из дома при отсутствии крайней необходимости (работа, покупки продуктов и лекарств), закрытие ресторанов, магазинов (кроме продовольственных и аптек) и культурно-спортивных учреждений.

По-прежнему остаются закрытыми границы страны. Теперь тем людям, которые каждый день выезжают в соседнюю страну на работу, предложено найти постоянное проживание по другую сторону границы, а не возвращаться после работы домой.

Напомним, первую смерть от вируса зафиксировали в Чехии. Общее количество смертей в результате инфицирования COVID-19 в мире достигло 14 тысяч 705 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что, по мнению главы шанхайской группы клинических экспертов COVID-19 Чжана Веньхуна, Европе может понадобиться до 2 лет для борьбы с пандемией коронавируса.