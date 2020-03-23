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Число умерших от коронавируса в мире составляет более 14,7 тысяч человек

Новости » Политика     23.03.2020 - 07:07
Число умерших от коронавируса в мире составляет более 14,7 тысяч человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В Италии зафиксировано уже 5 тыс. 476 смертей

В мире летальность вследствие коронавируса SARS-CoV-2 достигла 14 тысяч 705 человек по состоянию на утро понедельника, 23 марта. Об этом сообщается на сайте Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего в мире смертей зафиксировано в Италии - 5 тыс. 476 человек. В Китае умерли 3 тыс. 153 человека в течение всего времени эпидемии.

В целом в мире сейчас насчитывается 339 035 тысяч инфицированных. В свою очередь, выздоровели 98 799 человек.

Третья по численности страна по количеству больных - США, здесь заразились уже 35 тыс. 209 человек. Дальше - Испания (28768), Германия (24873) и Иран (21638).

В Украине резкий рост заболеваемости COVID-19 был зарегистрирован 22 марта и на сегодня заболели уже 73 человека.

Напомним, Греция вводит комендантский час после резкого роста заболеваемости коронавирусом. От утра понедельника, 23 марта, движение в стране будет ограничено, за редкими исключениями. На улице будут допускаться только те, кто идет на работу или возвращается с работы, делает покупки в магазине или покупает лекарства, посещает врача.

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