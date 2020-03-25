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Чехія посилила карантинні заходи

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 18:01
Чехія посилила карантинні заходи
Ілюстративне фото (freepik)

Відтепер заборонено збиратися більше двох осіб в громадських місцях

Міністерство охорони здоров'я Чехії розширило заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.

Таким чином, обмеження на вільне пересування жителів тепер доповнився додатковим пунктом, в якому йдеться, що "пропонується перебування у громадських місцях не більше двох осіб, за винятком членів одного домогосподарства, підприємницької або іншої аналогічної діяльності, участі в похоронах з дотриманням дистанції не менше двох метрів"

До вівторка обмеження на пересування формулювалося тільки в загальних рисах. Також обмежені контакти з іншими особами.

Пакет заходів, який був прийнятий прем'єр-міністром Андрієм Бабишем у 23 березня повинен залишатися в силі до 1 квітня.

Нагадаємо, Чехія продовжила режим надзвичайного стану з-за коронавіруса. Таким чином, залишаються в силі такі заходи, як заборона на вихід з будинку при відсутності крайньої потреби (робота, покупки продуктів і ліків), закриття ресторанів, магазинів (крім продовольчих та аптек) і культурно-спортивних установ.

Крім того, першу смерть від вірусу зафіксували у Чехії. Загальна кількість смертей в результаті інфікування COVID-19 у світі досягла 14 тисяч 705 осіб.

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