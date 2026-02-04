Чехія, Угорщина та Словаччина не платитимуть: хто покриє витрати за кредитами України

Сьогодні, 4 лютого, посли ЄС схвалили надання Україні кредиту на суму 90 млрд євро. Проценти покриватиме європейський бюджет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду ЄС.
Тепер Рада ЄС має досягти згоди з Європарламентом щодо остаточних правових текстів, які стосуються допомоги Україні. Після Єврокомісія зможе перерахувати перший платіж на початку другого кварталу 2026 року.
"Процентні витрати за кредитом планується покривати за рахунок бюджету ЄС. Це не вплине на бюджетні внески Чехії, Угорщини та Словаччини, які відмовилися брати участь у цій програмі допомоги Україні", - повідомили у Єврораді.
Запропонована схема передбачає надання Україні кредиту двома способами: 30 млрд євро виділять як макроекономічну підтримку - через механізм макрофінансової допомоги (MFA) або за допомогою Фонду підтримки України (Ukraine Facility).
Ще 60 млрд євро спрямують на інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України та на закупівлю країною озброєнь.
У грудні минулого року трьом країнам Євросоюзу - Чехії, Словаччині та Угорщині, дозволили не брати на себе гарантії з фінансування України у розмірі 90 млрд євро.
"Завдяки посиленій співпраці (стаття 20 Договору про ЄС) щодо інструменту, заснованого на статті 212 Договору про функціонування ЄС, будь-яка мобілізація ресурсів бюджету Союзу як гарантії для цього кредиту не матиме впливу на фінансові зобов'язання Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини", - зазначили тоді в Єврораді.
Нагадаємо, нещодавно у Єврокомісії представили план надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро, який погодили на саміті в середині грудня.
Зазначимо, в ЄС виникла суперечка через надання Києву позики у розмірі 90 млрд євро. Її причиною стало питання щодо можливості України витрачати ці гроші на зброю з США, а також розподілу обслуговування та винагороди за кредитування.
Крім того, деякі країни ЄС вимагають зобов'язати країни, які не входять до блоку, платити комісію за укладення з Україною контрактів, які будуть оплачуватись коштами з кредиту в 90 млрд євро.