Чехия, Венгрия и Словакия не будут платить: кто покроет расходы по кредитам Украины

Сегодня, 4 февраля, послы ЕС одобрили предоставление Украине кредита на сумму 90 млрд евро. Проценты будет покрывать европейский бюджет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет ЕС.
Теперь Совет ЕС должен достичь согласия с Европарламентом относительно окончательных правовых текстов, касающихся помощи Украине. После Еврокомиссия сможет перечислить первый платеж в начале второго квартала 2026 года.
"Процентные расходы по кредиту планируется покрывать за счет бюджета ЕС. Это не повлияет на бюджетные взносы Чехии, Венгрии и Словакии, которые отказались участвовать в этой программе помощи Украине", - сообщили в Евросовете.
Предложенная схема предусматривает предоставление Украине кредита двумя способами: 30 млрд евро выделят как макроэкономическую поддержку - через механизм макрофинансовой помощи (MFA) или с помощью Фонда поддержки Украины (Ukraine Facility).
Еще 60 млрд евро направят на инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины и на закупку страной вооружений.
В декабре прошлого года трем странам Евросоюза - Чехии, Словакии и Венгрии, позволили не брать на себя гарантии по финансированию Украины в размере 90 млрд евро.
"Благодаря усиленному сотрудничеству (статья 20 Договора о ЕС) относительно инструмента, основанного на статье 212 Договора о функционировании ЕС, любая мобилизация ресурсов бюджета Союза в качестве гарантии для этого кредита не будет иметь влияния на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии", - отметили тогда в Евросовете.
Напомним, недавно в Еврокомиссии представили план предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро, который согласовали на саммите в середине декабря.
Отметим, в ЕС возник спор из-за предоставления Киеву займа в размере 90 млрд евро. Его причиной стал вопрос о возможности Украины тратить эти деньги на оружие из США, а также распределения обслуживания и вознаграждения за кредитование.
Кроме того, некоторые страны ЕС требуют обязать страны, которые не входят в блок, платить комиссию за заключение с Украиной контрактов, которые будут оплачиваться средствами из кредита в 90 млрд евро.