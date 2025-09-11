ua en ru
Пілоти F-35 у Польщі збивали російські дрони ракетами по 400 тисяч євро, - Bild

Четвер 11 вересня 2025 12:44
Пілоти F-35 у Польщі збивали російські дрони ракетами по 400 тисяч євро, - Bild Фото: пілоти F-35 у Польщі збивали російські дрони ракетами по 400 тисяч євро (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Пілоти F-35 при збитті російських дронів у повітряному просторі Польщі використовували вартісні ракети по 400 тисяч євро за штуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Експерти видання зазначають, що сучасні літаки F-35 у боротьбі проти дешевих безпілотників "не мають сенсу". Пілоти винищувачів атакували безпілотники ракетами AIM-9 Sidewinder, кожна з яких коштує понад 400 тисяч євро. При цьому дрони РФ коштують лише кілька тисяч євро.

"У довгостроковій перспективі немає військового сенсу використовувати F-35 проти безпілотників. Тому альянс розглядає різні варіанти протидії російським провокаціям", - зазначив високопоставлений офіцер НАТО.

Дрони РФ у Польщі

Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня Росія випустила 19 ударних дронів по території Польщі, які заходили через Україну та Білорусь. Польська ППО змогла збити лише чотири з них.

У Польщі також знайшли уламки невідомої ракети та семи російських дронів, попередньо "Гербера". Москва заявила, що нібито не планувала удари по польській території, але не пояснила, як дрони опинилися там.

У Литві попередили, що такі вторгнення дронів на територію НАТО можуть перерости в ескалацію, включно з можливим застосуванням військової сили. Після перемовин з союзниками через атаку Росії активовано статтю 4 НАТО, що дозволило державам-членам обговорити ситуацію у Північноатлантичній раді.

Як пише Bloomberg, після нальоту російських дронів Польща вперше звернулася до НАТО за додатковими системами ППО та захистом від безпілотників.

