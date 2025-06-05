Чехія розкритикувала демарш Словаччини щодо санкцій проти РФ
Після того як парламент Словаччини підтримав резолюцію із закликом не голосувати за нові санкції проти Росії, у Чехії розкритикували це рішення та наголосили на необхідності посилення тиску на Кремль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Чеські новини.
Як заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, вони не бачать підстав для скасування санкцій проти Росії, попри ухвалене Словаччиною парламентське рішення не підтримувати нові обмеження щодо Москви.
Він зазначив, хоча Чехія не оцінює внутрішні політичні рішення партнерів, однак затягування Росією мирних переговорів свідчить про необхідність ще більш жорсткого міжнародного тиску, включно з новими санкціями.
"Йдеться про безпеку громадян Європейського Союзу, зокрема чеських і словацьких. Москва не демонструє реальної волі до миру", - зазначив глава чеського МЗС.
У травні 2025 року Європейський Союз вже ухвалив 17 пакетів санкцій проти Росії. Для запровадження нових санкцій або продовження чинних потрібна одностайна підтримка всіх країн-членів.
Хоча Словаччина як член ЄС формально підтримує санкції, політична ситуація всередині країни змінилася після перемоги популістських і проросійських сил на виборах 2023 року.
РБК-Україна вже писала, 5 червня словацький парламент підтримав ініціативу, яка зобов’язує уряд Роберта Фіцо не голосувати за нові санкції на рівні ЄС.
Перед тим прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна може накласти вето на нові санкції Євросоюзу проти Росії, якщо це "загрожуватиме" мирному врегулюванню війни РФ проти України.
Втім, президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що референдум у країні щодо скасування санкцій проти Росії "просто не може бути оголошений".
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