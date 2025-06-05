Чехія розкритикувала демарш Словаччини щодо санкцій проти РФ

Після того як парламент Словаччини підтримав резолюцію із закликом не голосувати за нові санкції проти Росії, у Чехії розкритикували це рішення та наголосили на необхідності посилення тиску на Кремль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Чеські новини.

Як заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, вони не бачать підстав для скасування санкцій проти Росії, попри ухвалене Словаччиною парламентське рішення не підтримувати нові обмеження щодо Москви. Він зазначив, хоча Чехія не оцінює внутрішні політичні рішення партнерів, однак затягування Росією мирних переговорів свідчить про необхідність ще більш жорсткого міжнародного тиску, включно з новими санкціями. "Йдеться про безпеку громадян Європейського Союзу, зокрема чеських і словацьких. Москва не демонструє реальної волі до миру", - зазначив глава чеського МЗС.