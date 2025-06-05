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Президент Словаччини назвав неможливим референдум з відміни санкцій проти РФ: у чому причина

Четвер 05 червня 2025 02:38
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Президент Словаччини назвав неможливим референдум з відміни санкцій проти РФ: у чому причина Фото: Петер Пеллегріні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Проведення національного референдуму стосовно відміни санкцій проти Російської Федерації не відповідає нормам конституції Словаччини, тому він не може бути оголошений.

Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TASR.

"Якщо президент (Словаччини - ред.) виявить, що будь-яка з передбачених конституційних або правових умов для проведення референдуму не виконана, він не має права його оголосити. Саме така ситуація з петицією, яку я аналізував останніми тижнями. Тому повторюю: згаданий референдум просто не може бути оголошений", - зазначив президент Словаччини.

Зазначається, що ініціатором референдуму вважається рух "Словацьке відродження" (SHO), який нібито зібрав 450 тисяч підписів із 350 тисяч необхідних.

Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що готовий підтримати референдум у Словаччині про скасування санкцій проти РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, у Словаччині створили петицію з вимогою оголосити референдум про скасування санкцій проти Росії.

Коментуючи цю ініціативу, Фіцо раніше зазначав, що за час дії санкцій Росія змогла до них адаптуватися, а наразі шкоди подібні обмеження приносять тільки Європі. За його словами, такі санкції нібито лише поглиблюють протистояння між Росією та Україною.

Також прем'єр-міністр Словаччини пообіцяв російському диктатору Володимиру Путіну використати право вето на заборону постачання енергоресурсів до ЄС із Росії.

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