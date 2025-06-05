Парламент Словаччини заборонив уряду підтримувати санкції проти Росії: що відомо

Парламент Словаччини схвалив резолюцію, ініційовану ультранаціоналістичною Словацькою національною партією (SNS), яка закликає членів уряду більше не підтримувати антиросійські санкції на міжнародному рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання Denník N .

На засіданні були присутні ініціатори петиції за проведення референдуму щодо скасування санкцій проти РФ. Також у залі був колишній міністр юстиції Штефан Гарабін, якого нещодавно тимчасово виправдали у справі щодо схвалення війни РФ проти України.

Документ закликає членів уряду не підтримувати антиросійські санкції в міжнародних організаціях, обґрунтовуючи це негативним впливом санкцій на ціни енергоносіїв у Словаччині.

Більшість депутатів від Національної коаліції також проголосували "за", за винятком одного депутата, який утримався.

З 76 присутніх депутатів 51 підтримав ініціативу, 23 утрималися, а один висловився проти. Опозиція перед голосуванням залишила залу на знак протесту.

Санкції проти Росії і Словаччина

Відносини між Словаччиною та РФ останніми роками зазнали помітних змін, особливо після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Спочатку Словаччина, як член Європейського Союзу та НАТО, підтримувала жорстку санкційну політику проти Москви.

Проте ситуація почала змінюватися після парламентських виборів 2023 року, коли до влади повернувся популіст Роберт Фіцо, відомий своїми проросійськими поглядами. Його уряд зайняв відстороненішу позицію щодо війни в Україні, а згодом почав публічно ставити під сумнів ефективність санкцій проти Росії, звинувачуючи їх у негативному впливі на економіку Словаччини.

У 2024-2025 роках дедалі більше політичних сил у країні почали відкрито виступати проти антиросійських санкцій.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна може накласти вето на нові санкції Євросоюзу проти Росії, якщо це "загрожуватиме" мирному врегулюванню війни РФ проти України.

Також у Словаччині створили петицію з вимогою оголосити референдум про скасування санкцій проти Росії. За даними ініціаторів, документ підписали майже 400 тисяч громадян.

Однак Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що референдум у країні щодо скасування санкцій проти Росії "просто не може бути оголошений".

Нагадаємо, Рада ЄС схвалила вже 16-й пакет санкцій проти Росії. Він спрямований, зокрема, проти тіньового флоту РФ, а також банків, які обходять обмеження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.