Чехия раскритиковала демарш Словакии по санкциям против РФ

После того как парламент Словакии поддержал резолюцию с призывом не голосовать за новые санкции против России, в Чехии раскритиковали это решение и подчеркнули необходимость усиления давления на Кремль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Чешские новости.

Как заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, они не видят оснований для отмены санкций против России, несмотря на принятое Словакией парламентское решение не поддерживать новые ограничения в отношении Москвы. Он отметил, хотя Чехия не оценивает внутренние политические решения партнеров, однако затягивание Россией мирных переговоров свидетельствует о необходимости еще более жесткого международного давления, включая новые санкции. "Речь идет о безопасности граждан Европейского Союза, в частности чешских и словацких. Москва не демонстрирует реальной воли к миру", - отметил глава чешского МИД.