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Чехия решила не подписывать миграционный пакт ООН

Новости » Политика    14.11.2018 - 11:18
Чехия решила не подписывать миграционный пакт ООН
Фото: флаг Чехии (flickr.com/superciliousness)

Правительство Чехии вслед за США, Венгрией и Австрией приняло решение не подписывать соглашение

Чехия приняла решила не подписывать миграционный пакт ООН. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Как сообщается, правительство Чехии вслед за США, Венгрией и Австрией приняло решение не подписывать соглашение.

"Чехия долгое время была сторонницей принципа отделения законной и незаконной миграции", - сказал заместитель премьера Чехии Ричард Брабец.

"К этому стремится и Чехия, и другие европейские страны. Окончательный текст соглашения не отражает этих стремлений", - заявил он.

Отметим, ранее сообщалось, что Австрия вслед за Соединенными Штатами Америки выйдет из глобального пакта Организации Объединенных Наций о миграции.

Также Венгрия вышла из переговоров миграционной пакта ООН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что существует принципиальный конфликт в вопросе миграции между венгерской позицией и подходом ООН.

Напомним, 21 февраля все страны-члены ООН, кроме США, приступили к консультациям по разработке всеобъемлющего пакта по миграции и беженцев.

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