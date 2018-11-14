Чехия решила не подписывать миграционный пакт ООН

Правительство Чехии вслед за США, Венгрией и Австрией приняло решение не подписывать соглашение
Чехия приняла решила не подписывать миграционный пакт ООН. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.
Как сообщается, правительство Чехии вслед за США, Венгрией и Австрией приняло решение не подписывать соглашение.
"Чехия долгое время была сторонницей принципа отделения законной и незаконной миграции", - сказал заместитель премьера Чехии Ричард Брабец.
"К этому стремится и Чехия, и другие европейские страны. Окончательный текст соглашения не отражает этих стремлений", - заявил он.
Отметим, ранее сообщалось, что Австрия вслед за Соединенными Штатами Америки выйдет из глобального пакта Организации Объединенных Наций о миграции.
Также Венгрия вышла из переговоров миграционной пакта ООН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что существует принципиальный конфликт в вопросе миграции между венгерской позицией и подходом ООН.
Напомним, 21 февраля все страны-члены ООН, кроме США, приступили к консультациям по разработке всеобъемлющего пакта по миграции и беженцев.