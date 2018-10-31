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Австрия выходит из миграционного пакта ООН

Новости » Политика    31.10.2018 - 09:47
Фото: канцлер Австрии Себастьян Курц (kremlin.ru)
Фото: канцлер Австрии Себастьян Курц (kremlin.ru)

Правительство должно сегодня принять решение относительно этого договора

Австрия вслед за Соединенными Штатами Америки (США) и Венгрией выйдет из глобального пакта Организации Объединенных Наций о миграции. Об этом заявления канцлер Австрии Себастьян Курц, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, Австрия обеспокоена по поводу своего суверенитета и потенциальных ограничений в отношении свободы действий.

По словам Курца, Австрия не подпишет соглашение, что касается прав беженцев и мигрантов, которую примут в декабре на конференции ООН в Марокко.

Правительство должно принять решение относительно этого договора сегодня, 31 октября.

Отметим, в феврале 2018 года все страны-члены ООН, кроме США, приступили к консультациям по разработке всеобъемлющего пакта по миграции и беженцам.

Тогда США отказались от участия в переговорах. Они еще в январе заявили, что планы ООН несовместимы с их собственной миграционной политикой. Венгрия также рассматривала возможность отказа от участия в консультациях, но, в конце концов, передумала.

Напомним, 24 июля Венгрия официально вышла из переговорного процесса относительно внедрения миграционного пакта ООН. На официальном сайте венгерского правительства тогда отметили, что существует принципиальный конфликт в вопросе миграции между венгерской позицией и подходом ООН.

 

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Новости Украины ООНМигрантыБеженцыАвстрияСебастьян Курц
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