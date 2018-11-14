Чехія вирішила не підписувати міграційний пакт ООН

Фото: прапор Чехії (flickr.com/superciliousness)

Уряд Чехії слідом за США, Угорщиною і Австрією прийняв рішення не підписувати угоду

Чехія прийняла вирішила не підписувати міграційний пакт ООН. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Як повідомляється, уряд Чехії слідом за США, Угорщиною і Австрією прийняв рішення не підписувати угоду.

"Чехія довгий час була прихильницею принципу відділення законної і незаконної міграції", - сказав заступник прем'єра Чехії Річард Брабец.

"До цього прагне і Чехія, і інші європейські країни. Остаточний текст угоди не відображає цих прагнень", - заявив він.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Австрія слідом за Сполученими Штатами Америки вийде з глобального пакту Організації Об'єднаних Націй про міграції.

Також Угорщина вийшла з переговорів міграційної пакту ООН. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиярто заявив, що існує принциповий конфлікт у питанні міграції між угорською позицією і підходом ООН.

Нагадаємо, 21 лютого всі країни-члени ООН, крім США, приступили до консультацій по розробці всеосяжного пакту з міграції та біженців.