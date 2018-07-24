Венгрия вышла из переговоров по миграционному пакту ООН

Венгрия официально вышла из переговорного процесса

Венгрия во вторник, 24 июля, официально вышла из переговорного процесса по внедрению миграционного пакта ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, говорится на официальном сайте венгерского правительства.

По его словам, существует принципиальный конфликт в вопросе миграции между венгерской позицией и подходом ООН.

"Поэтому Венгрия официально объявила о своем выходе из переговоров по имплементации миграционного пакта ООН", - заявил венгерский министр.

Также он добавил, что Венгрия будет последовательно придерживаться своей жесткой миграционной политики.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейская комиссия приняла решение подать в Суд Европейского союза на Венгрию за несоблюдение европейского законодательства в сфере предоставления убежища и процедуры возвращения мигрантов.