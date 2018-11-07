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В Чехии анонсировали решение по глобальному миграционному пакту ООН

Новости » Политика    07.11.2018 - 21:31
Фото: Андрей Бабиш (facebook.com/AndrejBabis)
Фото: Андрей Бабиш (facebook.com/AndrejBabis)

Премьер Чехии Андрей Бабиш предлагает партнерам по коалиции выйти из миграционного пакта ООН и не подписывать его

Чешское правительство на следующей неделе путем голосования решит, подписывать ли миграционный пакт ООН. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Премьер Чехии Андрей Бабиш предлагает партнерам по коалиции выйти из миграционного пакта ООН и не подписывать его. По его мнению, договор сглаживает различия между легальной и нелегальной миграцией.

"Мне он не нравится, я хотел бы обсудить это с коалиционным партнером", - сказал Бабиш.

"США вышли из пакта, Венгрия, Польша обсуждает, теперь еще и Австрия", - отметил он.

Отметим, ранее сообщалось, что Австрия вслед за Соединенными Штатами Америки (США) выйдет из глобального пакта Организации Объединенных Наций о миграции.

Также Венгрия вышла из переговоров миграционной пакта ООН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что существует принципиальный конфликт в вопросе миграции между венгерской позицией и подходом ООН.

Напомним, 21 февраля все страны-члены ООН, кроме США, приступили к консультациям по разработке всеобъемлющего пакта по миграции и беженцев.

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