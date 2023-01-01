Чехія припинила спільні ядерні дослідження з Росією і розірвала угоду

Чехія з 1 січня 2023 року офіційно припинила співробітництво з російським Об'єднаним інститутом ядерних досліджень у підмосковній Дубні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio.cz .

Як зазначається у заяві чеського уряду, головною обставиною ухвалення такого рішення стала військова агресія Російської Федерації проти України. Процес відмови від такої співпраці з багаторічним російським партнером був запущений ще в квітні 2022 року, але останню точку поставив, підписавши відповідний документ, президент Чехії Мілош Земан.

"Збереження членства могло бути витлумачене Росією як продовження наукового співробітництва у стратегічній галузі та побічно - як ігнорування того факту, що РФ робить безпрецедентні порушення міжнародного правопорядку та прав людини", - сказано в ухвалі.

Ще раніше Міністерство освіти Чехії ухвалило рішення про припинення участі своїх співробітників у дослідницькій діяльності згаданої російської організації. На думку відомства, припинення членства не стане суттєвим обмеженням для чеських досліджень.