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Чехія припинила спільні ядерні дослідження з Росією і розірвала угоду

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Чехія, Неділя 01 січня 2023 15:59
Чехія припинила спільні ядерні дослідження з Росією і розірвала угоду Фото: з 1 січня 2023 року Чехія припинила співпрацю з РФ у галузі ядерних досліджень (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Чехія з 1 січня 2023 року офіційно припинила співробітництво з російським Об'єднаним інститутом ядерних досліджень у підмосковній Дубні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio.cz.

Як зазначається у заяві чеського уряду, головною обставиною ухвалення такого рішення стала військова агресія Російської Федерації проти України. Процес відмови від такої співпраці з багаторічним російським партнером був запущений ще в квітні 2022 року, але останню точку поставив, підписавши відповідний документ, президент Чехії Мілош Земан.

"Збереження членства могло бути витлумачене Росією як продовження наукового співробітництва у стратегічній галузі та побічно - як ігнорування того факту, що РФ робить безпрецедентні порушення міжнародного правопорядку та прав людини", - сказано в ухвалі.

Ще раніше Міністерство освіти Чехії ухвалило рішення про припинення участі своїх співробітників у дослідницькій діяльності згаданої російської організації. На думку відомства, припинення членства не стане суттєвим обмеженням для чеських досліджень.

Нещодавно РБК-Україна провідомляло, що президент Чехії Мілош Земан закликав продовжувати підтримку України, включаючи надання військової допомоги, і наполягає на тому, що Росії врешті-решт доведеться піти з України.

Крім того, раніше ми писали, що у Чехії завершила підготовку перша група українських військових.

Додамо, що Чехія планує працевлаштувати на своїх оборонних підприємствах до кількох тисяч українських спеціалістів, які працюватимуть над спільними проєктами двох країн.

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