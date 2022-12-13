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Чехія планує працевлаштувати тисячі українців в оборонній промисловості

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Чехія, Вівторок 13 грудня 2022 03:21
Чехія планує працевлаштувати тисячі українців в оборонній промисловості Фото: Чехія візьме на роботу тисячі українців (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Чехія планує працевлаштувати на своїх оборонних підприємництвах до кількох тисяч українських спеціалістів, які працюватимуть над спільними проєктами двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Чеське радіо.

Заступник міністра оборони Чехії Томаш Копечни заявив, що в Україні десятиріччями готувались спеціалісти, яких наразі немає в їхній країні. Тому робота українських інженерів та техніків посилить обороноздатність одночасно Чехії, України та НАТО.

Так, українські фахівці будуть працювати над ремонтом та модернізацією важкої військової техніки. Однак, крім цього, відомо, що у 2023 році в Чехії має розпочатися виробництво деяких ключових систем та компонентів.

Нагадаємо, що Чехія передасть Україні ще один транш допомоги у розмірі 2 млн євро - їх направлять на медичну сферу та облаштування житла для переселенців.

Раніше повідомлялось, що верхня палата парламенту Чехії підтримала ініціативу щодо навчання українських військових на території держави.

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