Чехія планує працевлаштувати тисячі українців в оборонній промисловості

Чехія планує працевлаштувати на своїх оборонних підприємництвах до кількох тисяч українських спеціалістів, які працюватимуть над спільними проєктами двох країн.

Заступник міністра оборони Чехії Томаш Копечни заявив, що в Україні десятиріччями готувались спеціалісти, яких наразі немає в їхній країні. Тому робота українських інженерів та техніків посилить обороноздатність одночасно Чехії, України та НАТО.

Так, українські фахівці будуть працювати над ремонтом та модернізацією важкої військової техніки. Однак, крім цього, відомо, що у 2023 році в Чехії має розпочатися виробництво деяких ключових систем та компонентів.