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Президент Чехії впевнений, що Росія піде з України

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Чехія, Понеділок 26 грудня 2022 19:08
Президент Чехії впевнений, що Росія піде з України Фото: президент Чехії Мілош Земан (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Президент Чехії Мілош Земан закликав продовжувати підтримку України, включаючи надання військової допомоги, і наполягає на тому, що Росії врешті-решт доведеться вийти з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Я переконаний, що рано чи пізно тиск вільних країн змусить Росію залишити територію України", - підкреслив Земан у традиційному різдвяному зверненні по телебаченню.

Він сказав, що завжди виступав за справедливі економічні відносини між його країною та Росією, особливо коли йшлося про важливі поставки енергоносіїв.

"Але наразі безпека світу, а отже, й Чехії, перебуває під загрозою, і тому економічні інтереси мають поступитися місцем інтересам безпеки", - запевнив він.

Видання зазначає, що до нападу Росії на Україну Земана вважали противником жорстких санкцій Євросоюзу щодо Росії, тому часто критикували за його "проросійську" позицію.

Крім того, видання нагадало, що Земан цьогоріч востаннє звертався до країни як президент.

"Після двох термінів він більше не зможе балотуватися на третій термін на виборах 13 і 14 січня", - наголосило LRT.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що в Чехії закликали Росію надати гарантії безпеки своїм сусідам через розв'язану війну в Україні.

Крім того, раніше ми писали, що у Чехії завершила підготовку перша група українських військових.

Додамо, що Чехія планує працевлаштувати на своїх оборонних підприємництвах до кількох тисяч українських спеціалістів, які працюватимуть над спільними проєктами двох країн.

Нагадаємо, що Чехія передасть Україні ще один транш допомоги у розмірі 2 млн євро - їх направлять на медичну сферу та облаштування житла для переселенців.

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