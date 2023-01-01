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Чехия прекратила совместные ядерные исследования с Россией и разорвала соглашение

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Чехия, Воскресенье 01 января 2023 15:59
Чехия прекратила совместные ядерные исследования с Россией и разорвала соглашение Фото: с 1 января 2023 года Чехия прекратила сотрудничество с РФ в области ядерных исследований (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Чехия с 1 января 2023 года официально прекратила сотрудничество с российским Объединенным институтом ядерных исследований в подмосковной Дубне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio.cz.

Как говорится в заявлении чешского правительства, главной причиной принятия такого решения стала военная агрессия Российской Федерации против Украины. Процесс отказа от такого сотрудничества с многолетним российским партнером был запущен в апреле 2022 года, но последнюю точку поставил, подписав соответствующий документ, президент Чехии Милош Земан.

"Сохранение членства могло быть истолковано Россией как продолжение научного сотрудничества в стратегической области и косвенно - как игнорирование того факта, что РФ совершает беспрецедентные нарушения международного правопорядка и прав человека", - сказано в постановлении.

Еще раньше Министерство образования Чехии приняло решение о прекращении участия своих сотрудников в исследовательской деятельности упомянутой российской организации. По мнению ведомства, прекращение членства не станет существенным ограничением для чешских исследований.

Недавно РБК-Украина сообщало, что президент Чехии Милош Земан призвал продолжать поддержку Украины, включая оказание военной помощи, и настаивает на том, что России, в конце концов, придется уйти из Украины.

Кроме того, мы писали, что в Чехии завершила подготовку первая группа украинских военных.

Чехия планирует трудоустроить на своих оборонных предприятиях до нескольких тысяч украинских специалистов, которые будут работать над совместными проектами двух стран.

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