Чехия прекратила совместные ядерные исследования с Россией и разорвала соглашение
Чехия с 1 января 2023 года официально прекратила сотрудничество с российским Объединенным институтом ядерных исследований в подмосковной Дубне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio.cz.
Как говорится в заявлении чешского правительства, главной причиной принятия такого решения стала военная агрессия Российской Федерации против Украины. Процесс отказа от такого сотрудничества с многолетним российским партнером был запущен в апреле 2022 года, но последнюю точку поставил, подписав соответствующий документ, президент Чехии Милош Земан.
"Сохранение членства могло быть истолковано Россией как продолжение научного сотрудничества в стратегической области и косвенно - как игнорирование того факта, что РФ совершает беспрецедентные нарушения международного правопорядка и прав человека", - сказано в постановлении.
Еще раньше Министерство образования Чехии приняло решение о прекращении участия своих сотрудников в исследовательской деятельности упомянутой российской организации. По мнению ведомства, прекращение членства не станет существенным ограничением для чешских исследований.
Недавно РБК-Украина сообщало, что президент Чехии Милош Земан призвал продолжать поддержку Украины, включая оказание военной помощи, и настаивает на том, что России, в конце концов, придется уйти из Украины.
Кроме того, мы писали, что в Чехии завершила подготовку первая группа украинских военных.
Чехия планирует трудоустроить на своих оборонных предприятиях до нескольких тысяч украинских специалистов, которые будут работать над совместными проектами двух стран.
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