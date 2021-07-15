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Чехия предложила Литве разместить своих полицейских на границе с Беларусью

Автор: РБК-Украина

Министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек предложил правительству Литвы помощь с наплывом нелегальных мигрантов. В частности, разместить своих сотрудников полиции на границе с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Чехии Якуб Кульганек в Twitter.

"Мы поддерживаем Литву, которая столкнулась с беспрецедентным миграционным вызовом, спровоцированным беспринципным режимом Лукашенко. Министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек предложил помощь, включая размещение полицейских на границе с Беларусью", - написал он.

Напомним, Литва столкнулась с потоком нелегальных мигрантов с территории Беларуси. Белорусский режим специально открыл свою границу для нелегалов, чтобы отомстить за санкции со стороны ЕС.

Ранее парламент Литвы принял законопроект, который лишает нелегальных мигрантов из Беларуси права свободы передвижения.

Кроме того, глава литовского МИДа призвал ЕС ввести новые санкции против Беларуси из-за наплыва нелегалов.

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БеларусьЛитваЧехияМигранты