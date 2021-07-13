Нелегальных белорусских мигрантов в Литве лишили права свободы передвижения

Парламент Литвы принял поправку к закону в отношении мигрантов, которая была инициирована Министерством внутренних дел на фоне увеличения миграционного потока со стороны Беларуси. Лица, которые были задержаны во время незаконного пересечения границы, будут ограничены в свободном передвижении, правах и свободе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Lrt .

Стоит отметить, что изменения вступают в силу после их подписания президентом страны Гитанасом Науседом, впрочем Кабинет министров Литвы настоял на том, чтобы поправки были согласованы быстрее. По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, увеличение миграционных потоков заставляют ускорить принятие соответствующих мер.

Общественные организации, со своей стороны, выступают против вышеупомянутых поправок, поскольку это нарушает права человека и ставит под угрозу уязвимые слои населения. Юристы убеждены в том, что предложение МВД Литвы противоречит конституции.

Стоит отметить, что литовские пограничники задержали в текущем году 1716 белорусских мигрантов, по сравнению с 81 человеком в 2020 году.