ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Литва объявила наплыв мигрантов гибридной агрессией Беларуси

Новина українською →
Вильнюс, Вторник 13 июля 2021 15:59
Литва объявила наплыв мигрантов гибридной агрессией Беларуси Фото: Сейм Литвы (flickr Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: РБК-Украина

Парламент Литвы принял резолюцию, в которой назвал рост нелегальной миграции гибридной агрессией Беларуси. По мнению Вильнюса, она может стать одной из угроз в рамках будущих российско-белорусских учений "Запад-2021".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

В документе говорится, что организованные потоки нелегальных мигрантов из третьих стран используются для дестабилизации ситуации в Литве. А также выражается обеспокоенность, что "эта гибридная агрессия может развиваться, использоваться и стать основой для угроз нового характера в контексте широкомасштабных военных учений "Запад".

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что власти Беларуси участвуют в переправке нелегалов через границу.

Также стало известно, что Европейский союз рассматривает возможность введения новых санкций против Беларуси из-за наплыва мигрантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Литва Мигранты
NEWS
Проблема не в формате: посол Франции озвучил позицию по расширению "нормандской четверки"
Проблема не в формате: посол Франции озвучил позицию по расширению "нормандской четверки"
DAILY
Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента