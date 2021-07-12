ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Литва из-за нелегалов призвала ЕС ввести новые санкции против Беларуси

Новина українською →
Вильнюс, Понедельник 12 июля 2021 11:16
Литва из-за нелегалов призвала ЕС ввести новые санкции против Беларуси Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис (flickr com mfa lithuania)
Автор: РБК-Украина

Литва из-за наплыва нелегальных мигрантов с белорусской стороны призывает Европейский союз ввести пятый пакет санкций против Беларуси. Вильнюс возлагает ответственность за миграционный кризис на Минск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовский портал BNS.

По словам министра иностранных дел Габриэлиуса Ландсбергиса, на этой неделе он представит свое предложение коллегам из скандинавских и балтийских стран.

"Использование миграции в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair. Я уверен, что наши скандинавские и балтийские коллеги согласятся, что режимы, использующие мигрантов в качестве гибридного оружия, должны получить болезненный ответ со стороны ЕС", - заявил он.

Он также отметил, что Брюссель должен препятствовать авторитарным режимам использовать людей для политического шантажа. При этом он не уточнил, какие именно санкции будет предлагать.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готовит санкции против Беларуси, в санкционном списке есть сын Александра Лукашенко.

Отметим, в июне Евросоюз ввел четвертый пакет санкций - на этот раз против белорусской экономики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Беларусь Литва Санкции
NEWS
В Украине 174 новых COVID-заражений, в трех областях ни одного случая
В Украине 174 новых COVID-заражений, в трех областях ни одного случая
DAILY
Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью