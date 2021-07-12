Литва из-за нелегалов призвала ЕС ввести новые санкции против Беларуси

Литва из-за наплыва нелегальных мигрантов с белорусской стороны призывает Европейский союз ввести пятый пакет санкций против Беларуси . Вильнюс возлагает ответственность за миграционный кризис на Минск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовский портал BNS .

По словам министра иностранных дел Габриэлиуса Ландсбергиса, на этой неделе он представит свое предложение коллегам из скандинавских и балтийских стран.

"Использование миграции в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair. Я уверен, что наши скандинавские и балтийские коллеги согласятся, что режимы, использующие мигрантов в качестве гибридного оружия, должны получить болезненный ответ со стороны ЕС", - заявил он.

Он также отметил, что Брюссель должен препятствовать авторитарным режимам использовать людей для политического шантажа. При этом он не уточнил, какие именно санкции будет предлагать.