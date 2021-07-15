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Чехія запропонувала Литві розмістити своїх поліцейських на кордоні з Білоруссю

Автор: РБК-Україна

Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Хамачек запропонував уряду Литви допомогу з напливом нелегальних мігрантів. Зокрема, розмістити своїх співробітників поліції на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Чехії Якуб Кульганек у Twitter.

"Ми підтримуємо Литву, яка зіткнулася з безпрецедентним міграційним викликом, спровокованим безпринципним режимом Лукашенка. Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Хамачек запропонував допомогу, включаючи розміщення поліцейських на кордоні з Білоруссю", - написав він.

Нагадаємо, Литва зіткнулася з потоком нелегальних мігрантів з території Білорусі. Білоруський режим спеціально відкрив свій кордон для нелегалів, щоб помститися за санкції з боку ЄС.

Раніше парламент Литви прийняв законопроект, який позбавляє нелегальних мігрантів з Білорусі права свободи пересування.

Крім того, глава литовського МЗС закликав ЄС ввести нові санкції проти Білорусі через наплив нелегалів.

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БілорусьЛитваЧехияМігранти