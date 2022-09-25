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Чехія повинна прийняти росіян, які тікають від мобілізації, - Земан

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Прага, Неділя 25 вересня 2022 15:51
Чехія повинна прийняти росіян, які тікають від мобілізації, - Земан Фото: президент Чехії Мілош Земан (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Чехія має прийняти громадян Росії, які тікають від мобілізації. Такі росіяни не становлять загрози безпеці країни.

Про це заявив президент Чехії Мілош Земан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чеські новини" .

"Я думаю, що ми повинні давати візи цим людям, як українським біженцям. Людина, яка біжить з Росії, не становить загрози безпеці. У цій мобілізації бере участь більше мільйона солдатів, це явно канонфутр з усіма наслідками, що випливають", - заявив він.

Глава держави додавши, що в Росії можлива зміна керівництва, в якій відіграють роль військові або бізнес.

"Однак військові продемонстрували таку величезну некомпетентність, що не стануть ініціаторами будь-яких змін, можливості бізнесу обмежені санкціями, не кажучи вже про вилучення яхт. Якщо відбудуться політичні зміни, я розглядатиму це як тиск з боку економічних кіл", - заявив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Липовський заявив, що Чехія виступає проти видачі гуманітарних віз росіянам, які біжать від мобілізації.

Крім того, Естонія не надаватиме притулку росіянам, які бажають уникнути мобілізації.

Також Латвія заявила, що не видаватиме візи громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації.

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