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Чехия должна принять бегущих от мобилизации россиян, - Земан

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Прага, Воскресенье 25 сентября 2022 15:51
Чехия должна принять бегущих от мобилизации россиян, - Земан Фото: президент Чехии Милош Земан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Чехия должна принять граждан России, которые бегут от мобилизации. Такие россияне не представляют угрозу безопасности страны.

Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ческие новости".

"Я думаю, что мы должны давать визы этим людям, как украинским беженцам. Человек, бегущий из России, не представляет угрозы безопасности. В этой мобилизации участвует более миллиона солдат, это явно канонфутр со всеми вытекающими последствиями", - заявил он.

Глава государства добавив, что в России возможна смена руководства, в которой сыграют роль либо военные, либо бизнес.

"Однако военные продемонстрировали такую огромную некомпетентность, что не станут инициаторами каких-либо перемен, возможности бизнеса ограничены санкциями, не говоря уже об изъятии яхт. Если произойдут политические изменения, я буду рассматривать это как давление со стороны экономических кругов", - заявил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что Чехия выступает против выдачи гуманитарных виз бегущим от мобилизации россиянам.

Кроме того, Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, желающим избежать мобилизации.

Также Латвия заявила, что не будет выдавать визы гражданам России, уклоняющимся от мобилизации.

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Чехия Война России против Украины Милош Земан Мобилизация в России
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