Фото: Чехія підготує вісім українських пілотів F-16 до кінця 2026 року (Getty Images)

Уряд Чехії схвалив пропозицію Міністерства оборони про підготовку восьми українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони Чехії.