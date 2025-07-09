Фото: Чехия подготовит восемь украинских пилотов F-16 до конца 2026 года (Getty Images)

Правительство Чехии одобрило предложение Министерства обороны о подготовке восьми украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Чехии.