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Чехия подготовит восемь украинских пилотов F-16 до конца 2026 года

Чехия, Среда 09 июля 2025 20:10
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Чехия подготовит восемь украинских пилотов F-16 до конца 2026 года Фото: Чехия подготовит восемь украинских пилотов F-16 до конца 2026 года (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Чехии одобрило предложение Министерства обороны о подготовке восьми украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Чехии.

Согласно решению чешского правительства, государственное предприятие LOM Praha обеспечит 150 часов летной подготовки восьми украинским пилотам до конца 2026 года.

"Пилоты будут обучаться на самолетах F-16, которых чешская армия не имеет на вооружении, но украинская сторона выразила заинтересованность также в обучении на тренажерах и дозвуковых самолетах L-39", - отметили в чешском Минобороны.

Как сообщили в ведомстве, все расходы чешской стороны на обеспечение обучения - 32 миллиона крон - будут покрыты из утвержденного бюджета Минобороны Чехии.

"Подготовка украинских пилотов в учебном центре летной подготовки в Праге - это не только профессиональный вызов для нас, но и проявление активного участия в поддержке Украины и нашей солидарности. Мы имеем мощности, ноу-хау и опыт и в сотрудничестве с армией Чешской Республики готовы предложить их там, где это действительно нужно", - подчеркнула директор LOM Praha Иржи Протива.

F-16 для Украины

Напомним, Нидерланды, Дания и Бельгия возглавили авиационную коалицию для предоставления Украине истребителей F-16.

В июле 2024 года Нидерланды завершили оформление разрешения на экспорт в Украину 24 истребителей F-16. Уже в августе стало известно, что Украина получила первые самолеты. Не сообщалось, какие страны и сколько истребителей предоставили украинским военным.

В конце прошлого года президент Владимир Зеленский сообщал, что в Украину прибыла вторая партия F-16 от Дании.

В мае этого года Нидерланды отправили последнюю партию предназначенных для Украины истребителей F-16.

Также известно, что Бельгия передаст Украине 30 истребителей до конца 2028 года.

А в начале апреля главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи рассказал, что к передаче Украине готовят дополнительные F-16. При этом какая именно страна планирует поставки - он не уточнял.

Кроме того, издание TWZ сообщало, что США отправили в Украину списанные самолеты F-16. Такие истребители будут использовать для запчастей.

Также недавно стало известно, что Чехия вместе с партнерами из "коалиции решительных" будет проводить обучение украинских пилотов на истребителях F-16 и L-39.

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