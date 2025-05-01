США відправили в Україну списані F-16: ЗМІ з'ясували, яке їх призначення

Сполучені Штати Америки відправили в Україну списані F-16. Для їх доставки було використано літак Ан-124.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TWZ.

Як пише видання, у мережі з'явились кадри, як частково розібрані F-16 вантажаться на український чартерний транспортний літак Ан-124 в Аризоні. За даними бортових трекерів, літак летів до Польщі.

Зазначається, що Штати "підтримали постачання європейцями пожертвуваних Україні F-16, надавши Україні списані та повністю непрацездатні F-16 на запчастини".

While confirming the details of this, I found further pictures posted online by a local transportation company showing a third wrapped F-16 at Davis-Monthan and being loaded into the Antonov An-124. pic.twitter.com/xKCTAPxX03 — Keystone Intel (@KSOSINT) April 29, 2025

Відомо, що цим винищувачам бракує критично важливих компонентів, таких як двигун або радар, і їх не можна було відновити для оперативного використання.

Докази того, що F-16 прямували до України, з'явилися минулого тижня, коли в соцмережах з'явились фото, на яких видно, як щонайменше три обгорнуті плівкою F-16, без крил, хвостів, двигунів та обтічників, завантажують на літак Ан-124 авіакомпанії Antonov у міжнародному аеропорту Тусона, штат Аризона.

Ан-124, з реєстраційним номером UR-82027, приземлився в Тусоні 25 квітня. Після завантаження розібраних F-16 він злетів 26 квітня. Напрямок літака був до аеропорту Жешув-Ясьонка на південному сході Польщі. Саме цей аеропорт є транзитним вузлом для постачання військового озброєння Україні.

Як пише видання, докази свідчили про те, що США постачали ці літаки Україні, але офіційного підтвердження ще не було. Існувала також ймовірність, що вони могли бути призначені для Польщі, можливо, для запасних частин або навчання. Адже Польща також експлуатує F-16, але її літаки є більш сучасними моделями F-16C/D Block 52+, на відміну від тих, що використовує Україна (моделі A/B).