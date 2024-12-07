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Україна отримала від Данії другу партію F-16

Київ, Субота 07 грудня 2024 10:10
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Україна отримала від Данії другу партію F-16 Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна отримала від Данії другу партію винищувачів F-16. Західні літаки вже в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.

"Друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні. Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію", - написав президент.

Надані Данією літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують українців та інфраструктуру.

"Зараз наш повітряний щит посилений додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор. Метте, (прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, - ред.) дякую тобі, твоїй команді і всьому данському народові", - наголосив Зеленський.

F-16 для України

Нагадаємо, партнери створили авіаційну коаліцію, щоб посилити Україну сучасними винищувачами. В рамках коаліції Україна отримала від союзників літаки F-16.

У серпні 2024 року стало офіційно відомо, що в Україну прибули перші винищувачі F-16 від партнерів. Достеменно невідомо, скільки саме літаків отримала Україна. Перші F-16 Україні передали Нідерланди та Данія.

Втім, того ж місяця Україна втратила один з отриманих літаків. Це сталося під час масованої атаки ворога 26 серпня. Внаслідок авіакатастрофи загинув досвідчений пілот Олексій Месь "Мунфіш".

Наразі українські пілоти продовжують навчання на F-16. Тренування проходяться у декількох країнах, зокрема в США.

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