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Україна та Чехія створять спільну школу F-16, - Зеленський

Неділя 04 травня 2025 19:52
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Україна та Чехія створять спільну школу F-16, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Ірина Гайдук

Україна та Чехія домовилися про створення спільної школи для навчання пілотів винищувачів F-16. Партнери вже працюють над реалізацією проєкту.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з чеським президентом Петром Павелом.

За словами Зеленського, окрім ініціативи щодо постачання снарядів, Україна та Чехія тісно співпрацюють у рамках авіаційної коаліції. Підсумком цієї співпраці має стати школа для пілотів винищувачів.

"Сьогодні ми з президентом Павелом, також наші представники на рівні наших урядовців та військових обговорюють наступні кроки у розвитку нашої авіаційної коаліції, а саме створення українсько-чеської школи F-16", - розповів глава української держави.

Разом з тим він додав, що відкрити таку школу в умовах війни на території України неможливо з безпекових питань.

"Російські удари щодня тривають, тому ми працюємо з партнерами, щоб такі школи змогли відкритись за межами України. І це буде, ми домовились, що Чехія буде з нами в реалізації відповідних рішень", - наголосив Зеленський.

F-16 для України

Нагадаємо, що у 2023 році Україна та її союзники створили авіаційну коаліцію, метою якої стала передача Україні бойових літаків F-16. За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібно мінімум 128 винищувачів F-16.

У 2024 році в Україну прибули перші винищувачі F-16 від партнерів. Достеменно невідомо, скільки саме літаків отримала Україна. Перші F-16 Україні передали Нідерланди та Данія.

Також 19 березня цього року президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україну прибула нова партія винищувачів F-16.

На початку квітня головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі розповів, що до передачі Україні готують додаткові F-16. При цьому яка саме країна планує поставки - він не уточнював.

Відомо, що Бельгія передасть Україні 30 винищувачів до кінця 2028 року.

Також 1 травня TWZ писало, що США відправили в Україну списані літаки F-16. Такі винищувачі використовуватимуть для запчастин.

Перші українські пілоти вже закінчили навчання на винищувачах, і нещодавно Повітряні сили опублікували інтерв'ю українського льотчика, який опанував F-16.

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