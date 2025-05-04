Україна та Чехія створять спільну школу F-16, - Зеленський

Україна та Чехія домовилися про створення спільної школи для навчання пілотів винищувачів F-16. Партнери вже працюють над реалізацією проєкту.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з чеським президентом Петром Павелом.