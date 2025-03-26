Український пілот F-16 вперше дав інтерв'ю: "Понад 80% ракет влучають у ціль"

Повітряні сили опублікували перше інтерв'ю українського льотчика, який опанував винищувач F-16. Він ділиться досвідом бойових вильотів, тактикою ведення бою та секретами злагодженої роботи екіпажу, який майстерно освоїв західну авіатехніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

В інтерв'ю неназваний пілот F-16, ім'я якого не називають з міркувань безпеки, розповів, що постійно виконує польоти на повітряну розвідку об'єктів та військ росіян. Майже кожен день виконує не один і не два польоти на ураження противника за лінією бойового зіткнення, на території Російської Федерації, на території, тимчасово окуповані росіянами.

Також, за його словами, пілоти винищувачів F-16 польоти на прикриття інших бойових побратимів - МіГ-29-х, Су-27-х, Су-24-х, Су-25-х.

Пілот додав, що ефективність використання західної техніки українськими військовими, як наземної, так і повітряної, дуже висока. Майже кожна ракета приходить в ціль.

"Коли я кажу "майже кожна", то це насправді майже кожна - це не чотири з восьми, це більш ніж 80% випущених нами ракет приходять в ціль і знищують як "Шахеди", так і крилаті ракети - що морського, що повітряного, що наземного базування", - розповів льотчик.

Цілі пілотам завчасно відомі. За словами льотчика, українська розвідка працює досить непогано. Льотчики отримують всі необхідні дані.

"Наші сили розвідки дуже швидко адаптуються. Ми отримуємо ці всі дані, дані доволі актуальні. Якщо ми захочемо, то наша бомбочка залетить комусь у віконце", - підкреслив пілот F-16.

F-16 для України

У 2023 році Україна та її союзники створили авіаційну коаліцію, метою якої стала передача Україні бойових літаків F-16. За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібно мінімум 128 винищувачів F-16.

У 2024 році в Україну прибули перші винищувачі F-16 від партнерів. Достеменно невідомо, скільки саме літаків отримала Україна. Перші F-16 Україні передали Нідерланди та Данія.

Також 19 березня цього року президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україну прибула нова партія винищувачів F-16.