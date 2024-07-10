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Зеленський у Вашингтоні сказав, скільки літаків F-16 потрібно Україні

Середа 10 липня 2024 05:33
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Зеленський у Вашингтоні сказав, скільки літаків F-16 потрібно Україні Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Україні потрібно мінімум 128 винищувачів F-16, щоб створити Росії ефективну конкуренцію в небі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання після свого виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні, повідомляє РБК-Україна.

"Проблема з F-16 полягає в кількості і датах. Але давайте будемо чесними. Росія кожного дня використовує проти України 300 літаків. У нас було рішення про 10-20. Навіть якщо буде 50 – це ніщо. Ми захищаємося, ми потребуємо 128. Це флот", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що союзники України мають цю інформацію.

"Поки у нас не буде 128 літаків, ми не зможемо до них (росіян, - ред.) дорівнятися у небі, це буде складно", - наголосив президент.

Нагадаємо, 2 липня міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів видала ліцензію на експорт в Україну 24-x літаків F-16 та семи авіадвигунів до них. Перший літак буде поставлено "незабаром".

Наразі ні Нідерланди, ні Київ не планують розкривати терміни, коли F-16 прибудуть до України.

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