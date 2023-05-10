ua ru
Ср, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чехія може розглянути можливість передачі Україні літаків L-159, - президент Павел

Новость на русском →
Середа 10 травня 2023 17:55
Чехія може розглянути можливість передачі Україні літаків L-159, - президент Павел Фото: Президент Чехії Петр Павел (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Чехії доцільно буде розглянути можливість передачі ЗСУ літаків L-159, адже Україні потрібно підготувати свої Повітряні сили для вирішальної фази війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Чехії Петра Павела, яку приводить České noviny.

Західні країни поки що утримуються від надання сучасних винищувачів, тому що підготовка до їх використання займає багато часу і, тому що літаки містять секретні системи.

"Але я знаю, що переговори продовжуються, і давайте здивуємося, якщо в результаті Україна отримає кілька F-16, можливо, з демонтованою частиною цієї техніки", - сказав президент.

Також Павло припустив можливість постачання Чехією літаків L-159.

"Варто замислитися, можливо, могли б ми надати Україні наші літаки Л-159 з певним видом та перспективою на переозброєння, адже навіть вони, як літаки безпосередньої авіаційної підтримки, могли б суттєво допомогти Україні у контрнаступі", - додав президент Чехії.

Aero L-159 ALCA

Чеський навчально-тренувальний та навчально-бойовий літак (легкий багатоцільовий штурмовик). Літак створений на базі L-59 та є подальшим розвитком L-39 Albatros.

L-159 ALCA (Advanced Light Combat Aircraft) розроблений чеською фірмою Aero Vodochody. З відкритих джерел стає відомо, що Чехія має понад 20 таких літаків у складі ВПС.

Нагадаємо, що Чехія передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси "Куб" і необхідні для цього ракети.

Уряд Нідерландів розглядає можливість передачі Україні винищувачів F-16 та веде переговори зі своїми союзниками.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що наразі його країна не буде передавати Україні літаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія Війна в Україні
NEWS
Кулеба про контрнаступ ЗСУ: якщо не звільнимо усі землі, готуватимемось до ще одного
Кулеба про контрнаступ ЗСУ: якщо не звільнимо усі землі, готуватимемось до ще одного
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії