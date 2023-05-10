Чехія може розглянути можливість передачі Україні літаків L-159, - президент Павел

Чехії доцільно буде розглянути можливість передачі ЗСУ літаків L-159, адже Україні потрібно підготувати свої Повітряні сили для вирішальної фази війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Чехії Петра Павела, яку приводить České noviny.

Західні країни поки що утримуються від надання сучасних винищувачів, тому що підготовка до їх використання займає багато часу і, тому що літаки містять секретні системи.

"Але я знаю, що переговори продовжуються, і давайте здивуємося, якщо в результаті Україна отримає кілька F-16, можливо, з демонтованою частиною цієї техніки", - сказав президент.

Також Павло припустив можливість постачання Чехією літаків L-159.

"Варто замислитися, можливо, могли б ми надати Україні наші літаки Л-159 з певним видом та перспективою на переозброєння, адже навіть вони, як літаки безпосередньої авіаційної підтримки, могли б суттєво допомогти Україні у контрнаступі", - додав президент Чехії.

Aero L-159 ALCA

Чеський навчально-тренувальний та навчально-бойовий літак (легкий багатоцільовий штурмовик). Літак створений на базі L-59 та є подальшим розвитком L-39 Albatros.

L-159 ALCA (Advanced Light Combat Aircraft) розроблений чеською фірмою Aero Vodochody. З відкритих джерел стає відомо, що Чехія має понад 20 таких літаків у складі ВПС.