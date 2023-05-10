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Чехія передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси "Куб"

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Середа 10 травня 2023 17:40
Чехія передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси "Куб" Фото: Президент Чехії Петр Павел (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Чехія передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси "Куб" і необхідні для цього ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Чехії Петра Павела, яку приводить České noviny.

Він зазначив, що зараз у стадії постачання знаходяться два ЗРК "Куб" із відносно великою кількістю ракет, які Україна може одразу використати, оскільки має навчені для такого типу техніки бійці.

Павел додав, що Україна вже отримала із Чехії близько 100 танків, стільки ж бронетехніки та багато боєприпасів. Також вирішальним чинником для України є забезпечення достатньою кількістю бронетехніки та боєприпасів. За словами Павела, Чехія також може надати боєприпаси не лише із власних ресурсів, а й зі складів третіх країн.

"Це те, чого не вистачає Україні, тому що вирішальна частина битви повинна буде пройти на землі", - сказав президент Чехії.

Радянська система "Куб", що отримала за свій зовнішній вигляд прізвисько "три пальці смерті", використовується для наведення на літаки або гелікоптери. На озброєнні чеської армії його замінять ракетні комплекси SPYDER виробництва Ізраїлю.

Нагадаємо, що у березні Словаччина вирішила передати Україні ЗРК "Куб".

Що відомо про ЗРК "Куб" та як вони можуть посилити українську армію - у матеріалі РБК-Україна.

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