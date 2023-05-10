Чехия может рассмотреть возможность передачи Украине самолетов L-159, - президент Павел

Чехии целесообразно рассмотреть возможность передачи ВСУ самолетов L-159, ведь Украине нужно подготовить свои Воздушные силы для решающей фазы войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Чехии Петра Павела, приводимое České noviny.

Западные страны пока воздерживаются от предоставления современных истребителей, потому что подготовка к их использованию занимает много времени и потому, что самолеты содержат секретные системы.

"Но я знаю, что переговоры продолжаются, и давайте удивимся, если в результате Украина получит несколько F-16, возможно с демонтированной частью этой техники", - сказал президент.

Также Павел предположил возможность снабжения Чехией самолетов L-159.

"Следует задуматься, возможно, могли бы мы предоставить Украине наши самолеты Л-159 с определенным видом и перспективой на перевооружение, ведь даже они как самолеты непосредственной авиационной поддержки могли бы существенно помочь Украине в контрнаступлении", - добавил президент Чехии.

Aero L-159 ALCA

Чешский учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет (легкий многоцелевой штурмовик). Самолет создан на базе L-59 и является дальнейшим развитием L-39 Albatros.

L-159 ALCA (Advanced Light Combat Aircraft) разработан чешской фирмой Aero Vodochody. Из открытых источников становится известно, что у Чехии более 20 таких самолетов в составе ВВС.