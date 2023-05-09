У Швеції заявили, що "не мають зайвих літаків" для передачі їх Україні
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що наразі його країна не буде передавати Україні літаки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі шведського телеканалу SVT.
За його словами, наразі Швеція зосередиться на тренуваннях і технічному обслуговуванні вже надісланого обладнання.
Він також підтвердив, що Швеція не планує відправляти в Україну літаки "Jas".
"У нас немає надлишку літаків Jasplane, які ми могли б зараз відправити в Україну", - сказав він.
Варто зауважити, що у Повітряних силах України винищувач покоління 4+ Gripen від Saab розглядався на поповнення озброєння ще до вторгнення РФ. Його розробка велась ще у 1980-х роках, а перший політ здійснив у 1988 році.
Максимальна злітна вага літака становить 16,5 тонн. Він має 10 точок озброєння. Завдяки збільшеному об"єму палива бойовий радіус дії збільшений до 1300 км.
Характеристики JAS 39E / F Gripen
- Екіпаж: 1 (версія E) / 2 (версія F) людини
- Розмах крил: 8,6 м
- Максимальна злітна вага: 16,5 т
- Корисне навантаження: 7,2 т
- Двигун: 10000 кгс на форсажі
- Точок підвіски: 10
- Максимальна швидкість: 2 Маха
- Бойовий радіус: 1500 км
Нагадаємо, Польща доставила в Україну 10 винищувачів МіГ-29, які обіцяли передати в рамках військової допомоги.
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