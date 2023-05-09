Нідерланди активно обговорюють з США, Данією та Британією передачу Україні F-16, - прем'єр
Уряд Нідерландів розглядає можливість передачі Україні винищувачів F-16 та веде переговори зі своїми союзниками.
Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
"Ми активно обговорюємо з Данією, Великобританією, деякими іншими країнами в Європі, а також із США передачу Україні літаків F-16", - заявив Рютте під час візиту до Сан-Паулу.
За його словами, спочатку необхідно досягти угоди між усіма партнерами, як це вже раніше відбувалося в минулому перед постачанням в Україну гаубиць та танків Leopard 2, тому дискусія все ще продовжується.
Рютте знаходиться в Бразилії з триденним візитом у супроводі бізнес-делегації для переговорів, присвячених торгівлі та співпраці з метою сталого сільського господарства, а також переходу до альтернативної енергетики.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нідерландів заявив, що немає жодних причин не передавати Україні сучасні військові літаки.
Як зазначив президент України Володимир Зеленський, вже незабаром ЗСУ розпочнуть контрнаступ. Після цього є впевненість, що союзники нададуть нам бойові літаки .
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