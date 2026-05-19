Чехія хоче посилити правила для українських біженців: що може змінитися

22:35 19.05.2026 Вт
2 хв
Які нові вимоги готують для українців із тимчасовим захистом?
aimg Юлія Голованова
Чехія хоче посилити правила для українських біженців: що може змінитися Фото: нові правила готують для біженців у Чехії (GettyImages)
Міністерство внутрішніх справ Чехія планує посилити умови надання гуманітарної допомоги українським біженцям. Для отримання виплат українцям можуть встановити нові вимоги щодо роботи, проживання та реєстрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал ČTK.

Згідно із запропонованими змінами від МВС Чехії, українці з тимчасовим захистом повинні будуть працювати, вести бізнес або перебувати на обліку у службі зайнятості для отримання гуманітарної допомоги.

Крім того, біженці, ймовірно, повинні будуть перебувати на території Чехії щонайменше 16 днів на місяць, за який нараховується допомога.

У чеському МВС пояснюють, що таким чином хочуть запровадити “мінімальний стандарт активного підходу” до забезпечення власних життєвих потреб та запобігти можливим зловживанням соціальними виплатами.

Водночас ці правила не планують застосовувати до дітей, студентів та літніх людей.

Нові правила проживання

Поправка також передбачає жорсткіші умови для отримання спеціального довгострокового дозволу на проживання для українців із тимчасовим захистом.

Зокрема, заявники не повинні мати податкових боргів. Також посилять правила біометричної перевірки та реєстрації. Тому якщо людина подасть неправдиву інформацію у документах, її реєстрацію можуть скасувати.

Захист можуть анулювати

У Чехії також пропонують скасовувати тимчасовий захист для українців, які перебувають за межами Шенгенської зони понад 30 днів. Також, статус можуть анулювати у разі видворення людини через кримінальні або адміністративні порушення.

За даними чеського МВС, наразі у країні зареєстровано понад 386 тисяч українців із тимчасовим захистом.

Нагадаємо, у Європі раніше зафіксували спад міграції - кількість нових заяв на притулок знизилася на 18%.

Також повідомлялося, що у 2026 році українці дедалі частіше обирають країни для трудової міграції не лише через зарплати, а й через комфорт життя та умови для дітей.

