Чехия хочет ужесточить правила для украинских беженцев: что может измениться

22:35 19.05.2026 Вт
2 мин
Какие новые требования готовят для украинцев с временной защитой?
aimg Юлия Голованова
Чехия хочет ужесточить правила для украинских беженцев: что может измениться Фото: новые правила для беженцев в Чехии (GettyImages)
Министерство внутренних дел Чехия планирует ужесточить условия предоставления гуманитарной помощи украинским беженцам. Для получения выплат украинцам могут установить новые требования по работе, проживанию и регистрации.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в материале ČTK.

Согласно предложенным изменениям, украинцы с временной защитой должны будут работать, вести бизнес или состоять на учете в службе занятости для получения гуманитарной помощи.

Кроме того, беженцы, вероятно, должны будут находиться на территории Чехии не менее 16 дней в месяц, за который начисляется помощь.

В чешском МВД объясняют, что таким образом хотят ввести "минимальный стандарт активного подхода" к обеспечению собственных жизненных потребностей и предотвратить возможные злоупотребления социальными выплатами.

В то же время эти правила не планируют применять к детям, студентам и пожилым людям.

Новые правила проживания

Поправка также предусматривает более жесткие условия для получения специального долгосрочного вида на жительство для украинцев с временной защитой.

В частности, заявители не должны иметь налоговых долгов. Также ужесточат правила биометрической проверки и регистрации. Поэтому если человек подаст ложную информацию в документах, его регистрацию могут отменить.

Защиту могут аннулировать

В Чехии также предлагают отменять временную защиту для украинцев, которые находятся за пределами Шенгенской зоны более 30 дней. Также, статус могут аннулировать в случае выдворения человека из-за уголовных или административных нарушений.

По данным чешского МВД, сейчас в стране зарегистрировано более 386 тысяч украинцев с временной защитой.

Напомним, в Европе ранее зафиксировали спад миграции - количество новых заявлений на убежище снизилось на 18%.

Также сообщалось, что в 2026 году украинцы все чаще выбирают страны для трудовой миграции не только из-за зарплат, но и из-за комфорта жизни и условий для детей.

Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
