Продовження захисту у Чехії: як біженцям підтвердити місце проживання

У Чехії триває онлайн-реєстрація на продовження тимчасового захисту. Щоб продовжити візи до 2025 року, біженцям цього року треба буде підтвердити місце проживання.

Які документи для цього потрібно надати українцям, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz .

Під час другого етапу продовження захисту українським біженцям треба приходити на вклейку візи до відділення МВС з підтвердженим місцем проживання. Це офіційна форма з підписом власника нерухомості.

Які документи можна подавати біженцям, якщо житло надає власник нерухомості, а які – якщо представник власника, роз'яснили на порталі для іноземців FRS.

Якщо житло надає власник, біженцям достатньо надати договір оренди або форму підтвердження про наявність житла із офіційно завіреним підписом власника або співвласника.

Якщо людина, яка надає житло в оренду, не є власником нерухомості, де проживають українці, потрібні додаткові документи. Це може бути договір суборенди або форма підтвердження про наявність житла. У такому випадку біженцям треба:

надати офіційно завірену копію дійсного договору суборенди;

у випадку, якщо члени сім'ї мають спільну дату візиту до одного відділення і ви проживають у однієї особи, яка надає житло, підтвердити наявність житла можна лише одним договором суборенди (у договорі не обов’язково мають бути вказані всі люди). Підписи на договорі суборенди не потрібно офіційно завіряти.

Підтвердити наявність житла можна й так:

якщо житло надає фізична особа, треба використати формуляр для фізичних осіб;

якщо юридична особа – формуляр для юридичних осіб.

Формуляр можна завантажити з Інформаційного порталу для іноземців. Підпис власника треба офіційно завірити. Завірення найчастіше можна зробити на пошті або в деяких муніципальних установах.