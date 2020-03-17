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Премьер Чехии призвал ЕС отложить "зеленое соглашение" из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 14:40
Премьер Чехии призвал ЕС отложить "зеленое соглашение" из-за коронавируса
Фото: Андрей Бабиш (youtube.com/XTV s.r.o.)

По словам Андрея Бабиша, Европа должна быть сосредоточена на борьбе с вирусом

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал Европейский союз отложить "зеленое соглашение", которое направлено на сокращение выбросов парниковых газов из-за вспышки коронавируса в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Он добавил, что Европа должна быть сосредоточена на борьбе с вирусом.

"Европе стоит сейчас забыть о "зеленом соглашении" и сфокусироваться на борьбе с коронавирусом... Европа сейчас является эпицентром распространения коронавируса в мире", - отметил чешский премьер.

В марте Евросоюз представил проект "зеленого соглашения". В нем, в частности, предусматривается обязательство участников достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году.

Напомним, 5 марта Совет Евросоюза одобрил долгосрочную стратегию развития с учетом снижения уровня выбросов парниковых газов. В стратегии говорится о приверженности ЕС и его членов Парижской климатической сделке и ее долгосрочным целям.

Кроме того, Кабми создал межведомственную рабочую группу по преодолению последствий изменения климата. Группа будет нарабатывать повестку дня для уменьшения уровня выбросов в рамках Парижского соглашения.

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