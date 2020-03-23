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У Чехії зафіксували першу смерть від коронавірусу

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 08:48
У Чехії зафіксували першу смерть від коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

У пацієнта спостерігалося загострення серцево-судинного захворювання, пов'язане з коронавірусом

В Чеській Республіці зафіксовано першу смерть через коронавірус, ним став 95-річний чоловік. Про це повідомляє Radio Prgue Int.

Як повідомляється, 18 березня чоловік був госпіталізований в празьку лікарню "На Буловце", який страждав на коронавірус і ряд інших захворювань.

"Останнім часом у пацієнта спостерігалося загострення серцево-судинного захворювання, пов'язане, крім іншого, із зараженням на коронавірус",- повідомив голова кризового штабу Роман Примула.

Не зважаючи на те, що чоловік був підключений до кардиостимулятору, він помер 22 березня "від повного виснаження резервів організму".

В Чехії число підтверджених випадків зараження коронавірусом досягло 1120, з яких шість осіб вдалося вилікувати.

Нагадаємо, майже тисячу громадян України евакуювали сьогодні спеціальним поїздом з Чехії, де вони опинилися заблокованими заходів з протидії пандемії коронавіруса.

Також, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш закликав Європейський союз відкласти "зелене угоду", яка спрямована на скорочення викидів парникових газів за спалаху коронавіруса у світі.

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