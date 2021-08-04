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Суд начал избирать меру пресечения Чаусу

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Высший антикоррупционный суд начал заседание с рассмотрения избрания меры пресечения экс-судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу. Его хотят взять под стражу.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Чаус доставлен в суд, у него четыре адвоката. Один из них, Ростислав Кравец, сообщил, будет просить проводить суд в закрытом режиме. Журналистов в зал, где находится Чаус, не допустили. По словам представителей ВАКС, это связано с мерами безопасности.

Решение примет судья Владимир Воронько. НАБУ просит арестовать Чауса.

НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения большого взятки судьей Днепровского суда Киева Чаусом.

Отметим, вчера Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о задержании экс-судьи Днепровского райсуда Киева.

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщили, что Чаус после задержания НАБУ вновь оказался в изоляторе СБУ.

Напомним, НАБУ обвинило СБУ в том, что они укрывают Чауса. В НАБУ завили, что попросили дважды передать им Чауса, но спецслужбы эту просьбу проигнорировали.

Ранее сообщалось, что Чаус сам попросил помощи у СБУ.

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Николай ЧаусСуд