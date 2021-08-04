Ходатайство защиты Чауса об отводе судьи отклонили
Суд отклонил ходатайство защиты Николая Чауса об отводе судьи. Решается вопрос о продолжении заседание или переносе его на другой день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Олеси Чемерис.
"Суд отказал в отводе судьи. Еще судья, который вел это дело сначала, не получил решения. Судья остается тот же - Владимир Воронько" - сказала Чемерис в эфире "Украина 24".
Представитель ВАКС добавила, что когда судья получит ходатайство, то будет решать, продолжать сегодня заседание или переносить его на другой день
Напомним, сегодня ВАКС начал рассматривать избрание меры пресечения Чаусу. В зал заседания журналистов не пустили. НАБУ просит арестовать экс-судью.
Отметим, НАБУ обвинило СБУ в том, что они укрывают Чауса. В антикоррупционном бюро завили, что попросили дважды передать им Чауса, но спецслужбы эту просьбу проигнорировали.