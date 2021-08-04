Ходатайство защиты Чауса об отводе судьи отклонили

Суд отклонил ходатайство защиты Николая Чауса об отводе судьи . Решается вопрос о продолжении заседание или переносе его на другой день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Олеси Чемерис .

"Суд отказал в отводе судьи. Еще судья, который вел это дело сначала, не получил решения. Судья остается тот же - Владимир Воронько" - сказала Чемерис в эфире "Украина 24".

Представитель ВАКС добавила, что когда судья получит ходатайство, то будет решать, продолжать сегодня заседание или переносить его на другой день