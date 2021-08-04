Адвокаты Чауса запросили об отводе судьи

Адвокаты экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса воспользовались правом на отвод судьи. Если он будет одобрен, судебное заседание будет перенесено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Высшего антикоррупционного суда Олеси Чемерис в эфире "Украина 24".

"Сторона защиты воспользовались правом на отвод (судьи - ред.). Если будет предыдущий судья, заседание будет продолжено. Если будет другой судья, то он будет сам выбирать дату (нового заседания - ред.)", - заявила она.