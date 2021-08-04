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Адвокаты Чауса запросили об отводе судьи

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Среда 04 августа 2021 16:29
Адвокаты Чауса запросили об отводе судьи Фото: Адвокаты Чауса запросили об отводе судьи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Адвокаты экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса воспользовались правом на отвод судьи. Если он будет одобрен, судебное заседание будет перенесено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Высшего антикоррупционного суда Олеси Чемерис в эфире "Украина 24".

"Сторона защиты воспользовались правом на отвод (судьи - ред.). Если будет предыдущий судья, заседание будет продолжено. Если будет другой судья, то он будет сам выбирать дату (нового заседания - ред.)", - заявила она.

Напомним, сегодня ВАКС начал рассматривать избрание меры пресечения Чаусу. В зал заседания журналистов не пустили. НАБУ просит арестовать экс-судью.

Отметим, НАБУ обвинило СБУ в том, что они укрывают Чауса. В антикоррупционном бюро завили, что попросили дважды передать им Чауса, но спецслужбы эту просьбу проигнорировали.

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