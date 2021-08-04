Суд почав обирати запобіжний захід Чаусу

Чаус доставлений до суду, у нього чотири адвокати. Один з них, Ростислав Кравець, повідомив, що проситиме проводити суд у закритому режимі. Журналістів до зали, де знаходиться Чаус, не допустили. За словами представників ВАКС, це пов'язано із заходами безпеки.

Рішення прийме суддя Володимир Воронько. НАБУ просить заарештувати Чауса.

НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Чаусом.

Зазначимо, вчора Національне антикорупційне бюро України заявило про затримання екс-судді Дніпровського райсуду Києва.

Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах повідомили, що Чаус після затримання НАБУ знову опинився в ізоляторі СБУ.