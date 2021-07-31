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СБУ заявила, что не "похищала" Чауса, а он сам попросил вызвать сотрудников спецслужбы

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Суббота 31 июля 2021 14:10
СБУ заявила, что не "похищала" Чауса, а он сам попросил вызвать сотрудников спецслужбы Фото: бывший судья Николай Чаус (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины заявляет, что не "похищала" бывшего судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса. В то же время, силовики отмечают, что действовали "в рамках закона и своих полномочий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В СБУ рассказали, что вчера на горячую линию Службы безопасности обратился человек, который сообщил, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, который представился Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников СБУ.

Впоследствии следователи СБ Украины получили от Николая Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий.

"В связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности. Из-за его физического и морального состояния после длительного лишения свободы, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в спецслужбе.

Напомним, вчера сообщалось, что судья Чаус находится в следственном изоляторе СБУ в Киеве. Источник РБК-Украина рассказал, что Чаус находится в здании на Аскольдовом переулке.

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Служба безопасности Украины Николай Чаус
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